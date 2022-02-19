أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات، اليوم السبت، عن استئناف أعمال صيانة مهبط مطار مصراتة الدولي.

وباشرت الشركة المتعاقدة معها مصلحة المطارات، في أعمال رصف المرحلة الأولى للطبقة الإسفلتية بالمهبط الرئيسي بمطار مصراتة الدولي، وذلك بعد اعتماد تصميم الخلطة الإسفلتية وإجراء التجارب والاختبارات المعملية اللازمة عليها، والتأكد من تناسبها مع المواصفات القياسية العالمية.

هذا وسيتم فور الانتهاء من رصف هذه المرحلة تنفيذ باقي مراحل الرصف للأجزاء الأخرى من المهبط وأعمال التخطيط والطلاء.

ونوهت المصلحة إلى أن هذا المشروع سيساهم في تطوير أحد أهم مرافق المطار الرئيسية ليكون جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية حسب المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمعتمدة دولياً.