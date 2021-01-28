استئناف الإنتاج من حقل «الفارغ» بعد توقفه لنحو عام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الخميس، عن استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط.

يأتي ذلك بعد مرور ما يقارب العام على إقفاله بسبب إقفال الموانئ النفطية خلال شهر يناير سنة 2020م.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن شركة الواحة للنفط تمكنت من إعادة التشغيل التجريبي عند الساعة 13:30 من ظهر اليوم، بعد أن اضطرت الشركة خلال شهر يناير من السنة الماضية لإقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب قفل الموانئ النفطية.

وأضاف البيان: “وكنتيجة لهذه الإغلاقات وتردّي الأوضاع الأمنية غادرت الشركة المقاولة التي تُشّرِف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الذي لم ينتهي بعد منذ ذلك الحين، وبعد رفع القوى القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل، وبعد التوصّل إلى اتفاق وإقناعهم بالعودة، فقد باشروا في الكشف التام على جميع الأوعية والمعدات السطحية”.

وتم اليوم إعادة التشغيل بنجاح ووصل إجمالي الإنتاج إلى 140 م ق م/ي، وسيتم ضخ 80 م ق م إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وخفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموال طائلة، وفقاً لمؤسسة النفط.

ويقع حقل الفارغ على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو، وأكّدت دراسات اقتصادية وفنية وجود احتياطي 12.2 مليون برميل من النفط و538 مليون برميل من المكثفات و2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ويعود تاريخ اكتشافه إلى عام 1962م، وبسبب طبيعته الجيولوجية المعقدة ولأسباب اقتصادية هجرته الشركة الأجنبية، ولكن في السنوات الأخيرة قامت شركة الواحة للنفط بتطويره على مرحلتين، ويضم عدد من المرافق منها محطة تجميع وفصل النفط ومحطة التسخين الفرعية ومحطة معالجة الغاز الطبيعي.