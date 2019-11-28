أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، استئناف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، الخميس، وذلك بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل.
وأشارت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى عدم إصابة أي من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بأي أضرار تُذكر.
ونوهت مؤسسة النفط بأنه على الرغم من إصابة المنشآت ببعض الأضرار البسيطة، فقد تمكن العاملون من استئناف الإنتاج بمجرد تحسن الظروف الأمنية داخل الحقل.
من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا:
أذكّر جميع الأطراف بأن حقول النفط والغاز هي المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، والحفاظ عليها يصب في صالح كافة أفراد الشعب الليبي،، لذلك يجب ألا يتم التعامل معها كأهداف عسكرية.
وأضاف:
إن أي عمليات قتال بالقرب من أي من منشآتنا يجبرنا على وقف الإنتاج، ضمانا لسلامة موظفينا. وعندما يتوقف الإنتاج، فإن الضرر يطال جميع الليبيين.
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