أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، استئناف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، الخميس، وذلك بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل.

وأشارت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى عدم إصابة أي من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بأي أضرار تُذكر.

ونوهت مؤسسة النفط بأنه على الرغم من إصابة المنشآت ببعض الأضرار البسيطة، فقد تمكن العاملون من استئناف الإنتاج بمجرد تحسن الظروف الأمنية داخل الحقل.