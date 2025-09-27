استئناف التعاون بين «مؤسسة النفط والمعهد الفرنسي للبترول»

عقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات، خلال زيارة مع وفده إلى معهد البترول الفرنسي، اتفاقًا لاستئناف التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمعهد الفرنسي.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، يشمل الاتفاق تنفيذ برامج تدريب أكاديمية وتخصصية في مجالات العمليات النفطية وتشغيل الوحدات البتروكيماوية، إلى جانب برامج أخرى تهدف إلى تأهيل العاملين للحصول على شهادات متخصصة.

وتأتي هذه الزيارة استجابة لتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بهدف تحسين مستوى البرامج التدريبية وتعزيز الكوادر العاملة في القطاع لتواكب التطور المستمر في مجالات الطاقة العالمية.