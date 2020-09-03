استئناف الحركة التجارية بين ليبيا وتونس

أفاد مدير المكتب الإعلامي بمنفذ رأس اجدير مراد مسعود، باستئناف الحركة التجارية بين ليبيا وتونس على النسق السابق ونقل البضائع والسلع من نقطة الصفر المحددة.

وأوضح مسعود في تصريح لمنصة “فواصل” الإخبارية، أن الحركة التجارية الجديدة يُسمح فيها نقل كل السلع والبضائع بين البلدين دون استثناء.

وأشار إلى أنه لن يُسمح بمرور المسافرين بين البلدين إلّا لمن كان أحد والديه أو زوجته من البلد الآخر.

هذا وأعلنت وزارة التجارة التونسية في وقت سابق،استئناف الحركة التجارية على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير نشاطها منذ الـ25 من أغسطس الماضي، حيث تم خلال 3 أيام تصدير كمية 505 طن غلال و40 طن خضر و58 طن أسماك و60.8 طن لحوم دواجن و95 طن بقول جافة و61 طن مسحوق غسيل.

الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين : استانفت الحركية التجارية على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير نشاطها منذ الـ 25 من الشهر… Gepostet von ‎Ministère du Commerce – Tunisie – وزارة التجارة‎ am Freitag, 28. August 2020

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المُكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغاربية إبراهيم الطرابلسي، في وقت سابق، بأن نتائج الاتصالات التونسية الليبية ترجح فتح السوق الليبية المغلقة أمام المنتوجات منذ شهر تقريبا، مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الطرابلسي قوله في تصريحات، اليوم السبت، إن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كثف اتصالاته خلال الفترة مع المسؤولين الليبيين من أجل إعادة تحريك عجلة تصدير المنتوجات التونسية خاصة في ظل رغبة الموردين الليبيين في التزود بالمنتوج التونسي.

ولفت إلى أن السلطات اللبيية التي اشترطت، في وقت سابق التعامل عبر آلية “الاعتماد”، قررت إمهال المنتجين والمصدرين التونسيين فترة 6 أشهر إضافية خاصة في ظل عدم جاهزية الأرضية المالية للتعامل عبر هذه الآلية.

وشدّد الطرابلسي على أن التجار الليبيين يرغبون بشدة في الحصول على المنتوجات التونسية خاصة في ظل تقاليد التعامل المالي القائمة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.