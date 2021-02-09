استئناف الدراسة بعد فحص 3500 مدرسة

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق استئناف الدراسة بعد فحص المؤسسات التعليمية والتأكد من جاهزيتها بحسب الشروط التي وضعتها اللجنة الاستشارية العلمية.

جاء ذلك بعد أن اعتمد وكيل الوزارة عادل جمعة، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية الدكتور عبدالمنعم أبو لائحة، ورئيس فريق تقييم ومُتابعة تطبيق الإطار الوبائي، نتائج تقييم جُهوزية المدارس للعودة الآمنة للدراسة للعام الدراسي 2020 – 2021م.

وأعلن وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة، أن جهوزية المؤسسات التعليمية تسمح بالعودة الآمنة للدراسة للعام الدراسي 2020 -2021 يوم السبت القادم ال13 من فبراير الجاري.

وأفاد الوكيل خلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره رئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة، ورئيس فريق وتقييم ومتابعة تطبيق الإطار الوبائي، ومندوب عن اللجنة العلمية الاستشارية العليا، بالسماح بفتح المؤسسات التعليمية بدون شروط مع متابعة الإجراءات الاحترازية عند الفتح لعدد 2001 مدرسة عامة، وعدد 402 مدرسة خاصة، وعدد 10 مدارس خاصة، وعدد 2 مدارس دولية، بالإجمالي يبلغ 2415 مدرسة ما يمثل 68% من المؤسسات التعليمية.

وبيّن الوكيل أن عدد المدارس التي يؤجل فتحها لمدة أسبوع حسب الشروط يصل عددها إلى 885 مدرسة تابعة التعليم العام و38 مدرسة في التعليم الخاص، و3 مدارس دينية وبإجمالي 926 مدرسة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدارس التي لا يسمح بفتحها وتحتاج إلى إعادة تقييم شامل بلغ عددها 204 مدرسة 2 مدارس تعليم خاص، و2 مدارس تعليم ديني والنسبة لهذه المدارس هي 6%، وأن العدد الكلي المنجز في القطاع العام 3090، والتعليم الخاص 442، والتعليم الديني 15 مدرسة والدولية 2، وأن إجمالي التي تم زيارتها وإعداد نموذج إلكتروني لها والبيانات لدى لجنة التقييم 3549 مؤسسة تعليمية.