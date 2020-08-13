استئناف الدراسة تدريجياً لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

أصدر وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق دكتور محمد عماري زايد، القرار رقم ( 398 ) لعام 2020م والذي يقضي باستئناف الدراسة التدريجية للشهادة الثانوية أولاً لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية وذلك اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن توقيع القرار تم بعد اجتماع الوزير هر اليوم الخميس، باللجنة الفنية المختصة والمكلفة منه بوضع خارطة العودة المدرسية وتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2021/2020م.

وقدم وكيل الوزارة عادل جمعة في مستهل هذا الاجتماع توضيحاَ للوزير عن نتائج اجتماع لجنة تحديد المواعيد الدراسية مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية الذي انعقد صباح اليوم بمقر وزارة التعليم.

كما وضع الوكيل الوزير في صورة النقاش وأهم الملاحظات التي أبدتها اللجنة الاستشارية وطالبت بمراعاتها في تنفيذ العودة ولاسيما زيادة فرق الرصد والتقصي.