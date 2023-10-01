استئناف الدراسة في 15 بلدية متضرّرة من السيول والفيضانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، استئناف الدراسة في 15 بلدية متضررة من السيول والفيضانات، بالتوازي مع تواصل أعمال صيانة المؤسسات التعليمية.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أوضحت الوزارة أن المؤسسات التعليمية غير المتضررة في كرسة ومرتوبة وعين مارة استقبلت طلاب درنة، مؤكدة تواصل عملية حصر التلاميذ وتوزيعهم على المناطق غير المتضررة.

وأكدت الوزارة استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في بلديات الأبيار، وجردس العبيد، والمرج، ووردامة، والقبة، وعمر المختار، ومعظم المؤسسات التعليمية في بلديات أم الرزم، والأبرق، وسوسة، وشحات، والساحل، والمليطانية، والبيضاء، والقيقب.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية في جميع المناطق، رغم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية جراء السيول والفيضانات.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قراراً بتخصيص مبلغ 92,815,460 دينار، لصيانة 117 مدرسة ومرفقاً تعليمياً في 15 بلدية متضررة جراء السيول والفيضانات.