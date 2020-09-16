أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار سبها الدولي، وذلك لأول مرة منذ أشهر.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن أول رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار سبها الدولي انطلقت اليوم الأربعاء، والتي نفذتها شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

وكان على متن الرحلة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة والتي تضم في عضويتها مختصين من مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني وممثلين عن الشركات الناقلة وذلك لتقييم جاهزية المطار لاستئناف الرحلات من النواحي الفنية ووفقاً للإجراءات التشغيلية والوقائية المطلوبة والتي قامت مصلحة المطارات بتوفيرها مؤخراً ليكون المطار جاهز لاستقبال الرحلات الجوية بعد توقف دام لما يقارب 7 سنوات متتالية.

وكان في استقبال الفريق مدير عام مطار سبها الدولي وعميد بلدية سبها ومدراء المكاتب بالمطار وبعض من أعيان المدينة.

لحظة وصول رحلة شركة #الخطوط_الجوية_الأفريقية لمطار #سبها من #مطار_معيتيقة_الدولي صباح اليوم الإربعاء 16/9/2020 بعد توقف… Gepostet von ‎Afriqiyah Airways الخطوط الجوية الأفريقية‎ am Mittwoch, 16. September 2020