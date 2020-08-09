استئناف الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي

استؤنفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، وذلك بعد إغلاق الحدود البرية والجوية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأقلعت صبح اليوم الأحد أول طائرة للخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي في اتجاه مطار إسطنبول.

أقلعت طائرة الخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي قاصدة بعون الله مطار إسطنبول الدولي في رحلتها المقررة لهذا اليوم لتصل إليه حوالي الساعة 14:25 إن شاء الله تعالى . Gepostet von ‎مطار معيتيقة الدولي‎ am Sonntag, 9. August 2020

#إليــــــكم جدول مواعيد #إقــــــــلاع و #وصـــــول الرحلات الدولية مـــن وإلــى مطار معيتيقة الدولي ليوم الأحد الموافق… Gepostet von ‎مطار معيتيقة الدولي‎ am Samstag, 8. August 2020

ويأتي قرر استأنف العمل بالمطار بعد أيام من إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار مصراتة الدولي بسبب نشوب حريق بصالة ركاب المطار، منتصف الأسبوع الماضي.

وأعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة.

وأوضحت المصلحة في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه نتيجة للحريق الذي تعرضت له محطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليل الاثنين/الثلاثاء، فإن مصلحة المطارات تُعلن عن إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراته الدولي إلى حين إشعار آخر.

وقال مدير المطار لطفي الطبيب، إنه تم استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار بعد توقف لأشهر نتيجة لاغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار في تصريح لوكالة “الأناضول” إلى أن إدارة المطار استكملت تجهيزاتها فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا وفق دليل الطيران المدني.