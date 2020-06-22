استئناف الرحلات الجوية بمطار معيتيقة خلال الأسابيع القادمة

قام وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق لشؤون الموارد البشرية والطيران المدني والنقل الجوي هشام أبوشكيوات، اليوم الاثنين، رفقة رئيس مصلحة المطارات المكلف، ومدير ونائب مطار معيتيقة الدولي، ومدير إدارة المشروعات بمصلحة المطارات، بزيارة تفقدية لمطار معيتيقة الدولي.

وأفاد مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، بأن الزيارة تأتي لمتابعة الأشغال القائمة لصيانة المرافق المتضررة نتيجة العدوان والقصف المتكرر عليه خلال فترة العدوان على طرابلس، من قِبل عناصر حفتر.

وأوضح الوكيل، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدفع بالعمل القائم ولتعجيل وتيرة الأشغال، تمهيدا لأستئناف الحركة الجوية بالمطار خلال الأسابيع القادمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

زيارة لمطار معيتيقة الدولي …قام وكيل ديوان الوزارة و شؤون الطيران و النقل الجوي المهندس هشام ابوشكيوات صباح اليوم… Gepostet von ‎مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات‎ am Montag, 22. Juni 2020