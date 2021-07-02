استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا وفتح خط بحري

اتفقت ليبيا ومالطا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وذلك بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة مالطا أمس الخميس، يترأسه وزير المالية، إلى مطار معيتقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها، بحسب ما أفاد مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجال بحري بين مالطا ومصراتة المدة القادمة.

استقبال وفد من دولة مالطا … الخميس ( 2021/7/1 ) زار وفد من دولة مالطا يترأسه وزير المالية والوفد المرافق له مطار… تم النشر بواسطة ‏مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات‏ في الخميس، ١ يوليو ٢٠٢١