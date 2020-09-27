استئناف الرحلات الجوية بين مرسى البريقة ومطار معيتيقة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أمس السبت، استئناف الرحلات الجوية بين مرسى البريقة ومطار امعيتيقة بدءا من أول شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الترتيبــات التي اتخذتهـا الشركة لاستئناف عملياتها بمخـتلف المواقــع، وتنفيذاً لتعليمات مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة، بضــرورة أخذ التدابير والإجراءات اللازمة لعودة المستخدمين المقيمين بالمنطقة الغربية ممن تتطلب الضــرورة تواجــدهم بعمــلهم.

وأعلن مكــتب الشركـــة بطرابلس المكلف بالإشراف على الرحلات الجوية وشؤون الحجز الجوي والترحيل، عن استئنـــاف الرحــلات الجوية بواقــع 3 رحلات أسبوعيــة وذلك اعتباراً من يوم الخميس 10 أكتوبر القادم.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الشركة في وقت لاحق، أعلنت الشركة عن إعادة تشغيل مصفاة التكرير.