استئناف الرحلات الجوية من مطار مصراتة الدولي

انطلقت اليوم الجمعة، أول رحلة جوية تجريبية من مطار مصراتة الدولي متجهة إلى مطار تونس قرطاج والتي نفذتها شركة الأجنحة الليبية بعد إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية المنتظمة لما يزيد عن 4 أشهر نتيجة للحريق الذي تعرضت إليه صالة المغادرة بالمطار.

وتم اليوم الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية من والى المطار رسمياً بعد أن تم الانتهاء من أعمال مشروع تحوير صالة الوصول لتصبح صالة وصول ومغادرة وتم توفير التجهيزات الأمنية والمستلزمات التشغيلية واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا حسب توصيات دليل إجراءات الوقائية الصادر عن مصلحة الطيران المدني.

وبحسب ما أفادت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، سيتم عودة الرحلات بشكل تدريجي للمطار بعد أن أعلنت شركة الأجنحة الليبية أنها ستقوم بتنفيذ رحلات جوية منتظمة إلى عدة وجهات من وإلى مطار مصراته ابتداءً من يوم 10 يناير الجاري.

هذا ومن المتوقع عودة المزيد من شركات الطيران لاستئناف رحلاتها من مطار مصراتة أيضاً وبما يتناسب مع القدرة الاستيعابية الحالية للصالة وإلى حين الانتهاء من تنفيذ صالة الركاب الجديدة الجاري العمل على إنشائها بالمطار.

وكانت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة الدولي، قد توقفت في أغسطس الماضي، بسبب حريق بمحطة الركاب بالمطار.

"استئناف الرحلات الجوية من مطار مصراته الدولي" إنطلقت اليوم الجمعة الموافق 2021/1/1 أول رحلة جوية تجريبية من مطار… تم النشر بواسطة ‏مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‏ في الجمعة، ١ يناير ٢٠٢١