أعلن وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالله أرحومة، وهو رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بمدينة سبها ومدن الجنوب الغربي، “عن استئناف الرحلات الداخلية بمطار سبها اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأضاف أرحومة، خلال جولة تفقدية بالمطار، أنه “جرى توفير الإمكانيات العاجلة لمعالجة الأعطال بمطار المدينة وإعادة تشغيله وعودة الرحلات الجوية الداخلية والدولية”.

واطلع وزير العمل على “العوائق والصعوبات التي تواجه الفنيين في إعادة تشغيل مطار سبها الدولي والتقى الموظفين والفنيين بالمطار وقد تجول في مختلف مرافقه”.

وفي ذات السياق، أجرى أرحومة، “جولة ميدانية موسعة واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية بمدينة سبها للوقوف على تداعيات الآثار التي خلفتها سيول الأمطار خاصة في الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة لتوفير الإمكانيات العاجلة والطارئة لإغاثة المواطنين ومعالجة الأعطال التي لحقت بالخدمات التي توقفت نتيجة غزارة الأمطار”.

وزار الوزير كذلك “الفرق العاملة لحل مشكلة المياه أمام مستودع سبها النفطي، واستمع منهم لأهم الاحتياجات العاجلة والتي تسهم في شفط البرك المتكونة من مياه الأمطار وإعادة عمل المستودع وحل مشكلة المياه التي تجمعت فيه، نتيجة الامطار الغزيرة وتسببت بإيقاف المستودع عن العمل منذ أيام، حيث طالبوا بقفل الطريق لمدة ساعات ليتمكنوا من استكمال العمل بالشكل المطلوب”.