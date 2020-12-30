استئناف الرحلات بمطار مصراته الدولي يوم الجمعة

أعلن مطار مصراتة الدولي، اليوم الأربعاء، عن استئناف رحلاته بعد غد الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من تحوير صالة القادمون.

وقال المطار في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن أول رحلة ستكون رحلة لشركة الأجحنة الليبية يوم الجمعة الأول من يناير، وهو موعد مباشرة مطار مصراتة الدولي لاستئناف رحلاته.

وأشار المطار إلى أنه ستكون هناك رحلة استثنائية لخطوط الأجنحة الليبية بحيث تكون وجهتها مصراتة تونس – تونس مصراتة، فيما سيتم الإعلان عن الجدولة الخاصة بالمطار فور توفرها.

وفي وقت سابق، أعلن عادل قزيط مدير مطار مصراتة الدولي، أن المطار سيستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم الجمعة القادم، الموافق للأول من يناير 2021.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”، فقد دعا قزيط إدارة التشغيل والتسهيلات بالمطار، بالتنسيق مع لجنة الخانات الزمنية، إلى إعادة حركة الملاحة الجوية، من وإلى المطار.

وكانت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة الدولي، قد توقفت في أغسطس الماضي، بسبب حريق بمحطة الركاب بالمطار.

وشهد الأربعاء الماضي، اجتماعا ضم اللجنة المشكلة من أعضاء مصلحة المطارات، ومطار مصراتة الدولي، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، لدراسة عرض بشأن إعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، حيث سلمت اللجان تقريرها النهائي حول العرض لرئيس المصلحة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والعرض على جهات الاختصاص للاعتماد.