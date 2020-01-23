استئناف الرحلات بمطار معيتيقة الدولي

حمَّلت حكومة الوفاق مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقية. [سوشيال ميديا]

أعلن مطار معيتيقة الدولي، الخميس، إعادة فتح الملاحة الجوية بالمطار، وجدولة الرحلات، وذلك بعد تعليقها الأربعاء، إثر تهديدات الناطق باسم قوات حفتر باستهداف أي طائرة مدنية تخرج من المطار وإعلان قواتهم المطار منطقة عسكرية.

يأتي ذلك في حين، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق رسميا، في وقت سابق، استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة اعتبارا من الخميس.

وقام المجلس بتكليف وزارة المواصلات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

كما كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن ودول مسار برلين لوضعها عند مسؤولياتها تجاه التهديدات المعلنة.

وحمَّل المجلس مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على أفعاله.