استئناف الرحلات في «مطار الكفرة» بعد انقطاع خمس سنوات

شهد مطار الكفرة الدولي، عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية، قادمة من مطار معيتيقة الدولي، وذلك بعد توقف دام لخمس سنوات.

يذكر أن الرحلات متوقفة عبر مطار الكفرة منذ شهر نوفمبر عام 2019، ويمهد هذا الاستئناف بِإعادة النشاط والحركة إلى مدينة الكفرة، وتعزيز التواصل بين مختلف مناطق ليبيا، برحلات ستسير بشكل أسبوعي، بحسب وكالة “وال”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة الليبية للطيران، لإعادة تأهيل أسطولها وتوسيع شبكة رحلاتها الداخلية، تلبية لاحتياجات المسافرين.

#خبر وصلت قبل قليل أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية Libyan Airlines مجدولة اسبوعيا من امعيتيقة إلى الكفرة بعد توقف… تم النشر بواسطة ‏مطار الكُفرة الدولي – Kufra International Airport‏ في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤