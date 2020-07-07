استئناف العمل بمشروع إنشاء محطة ركاب مطار طرابلس العالمي

عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم كل من المهندس إبراهيم فركاش مدير عام مطار طرابلس الدولي، والمهندس سامي العبش رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، والعميد عز الدين الزوق مدير أمن المنفذ بالمطار، وبعض مدراء الإدارات الفنية التابعين لمصلحة المطارات والجهاز.

وأوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق أن الاجتماع ناقش الترتيبات الأمنية اللازمة لعودة الشركة الإيطالية المتعاقد معها من طرف الجهاز لتنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس وإجراءات مباشرة العمل المكلفة به.

كما تم التطرق إلى استكمال مشاريع الصيانة الأخرى المتعاقد على تنفيذها من قِبل مصلحة المطارات مع بعض الشركات المحلية والمكملة لمشروع إنشاء المحطة والتي تدخل ضمن خطة إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي.