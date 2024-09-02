استئناف العمل بمصنع البرج للإسمنت في زليتن

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات وعميد بلدية زليتن، ومملثيْن عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد استهل المستشار الصور الاجتماع بالإشارة إلى أهمية صناعة الإسمنت من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وآثار وقف نشاط مصنع البرج على الطاقة التصميمية للصناعة في البلاد، ودواعي تنسيق آلية تكفل الموازنة بين حقوق عمال المصنع وبين انتظام البناء والتشييد في البلاد,

وأضاف النائب العام أن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على حسن امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل، والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال إعداد مضبطة تحمل ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.

من جهته أكَّد عميد بلدية زليتن على ضرورة إيفاء الشركة بالتزاماتها تُجاه التنمية المحلية؛ وتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى الأخص توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع، والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها، وضمان حق المساواة بين المستهلكين، والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج.

من جانبه أجاب رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤلات ممثلي العمال ثم استعرض رؤية مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة.

واختُتِم الاجتماع بتحرير مستند تضمّن اتفاق ممثلي العمال؛ ومسؤول البلدية؛ ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة؛ واستئناف عمل مصنع البرج اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

يُشار إلى أن مصنع البرج للإسمنت دخل في مرحلة الإنتاج مع نهاية سنة 2005م وتُقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ(1,400,000 طن) سنوياً ويعمل المصنع بزيت الوقود الثقيل ويمكن أيضاً تشغيله بالغاز الطبيعي.

وتم اختيار موقع مصنع البرج في مدينة زليتن قريباً من المحاجر بمنطقة ماجر محلة مدورة بمساحة إجمالية (84) هكتار حيث تبلغ مساحة الخط الأول (59) هكتار.