استئناف العمل بمطار مصراتة مع بدء العام الجديد

أعلن عادل قزيط مدير مطار مصراتة الدولي، أن المطار سيستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم الجمعة القادم، الموافق للأول من يناير 2021.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”، فقد دعا قزيط إدارة التشغيل والتسهيلات بالمطار، بالتنسيق مع لجنة الخانات الزمنية، إلى إعادة حركة الملاحة الجوية، من وإلى المطار.

وكانت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة الدولي، قد توقفت في أغسطس الماضي، بسبب حريق بمحطة الركاب بالمطار.

وشهد الأربعاء الماضي، اجتماعا ضم اللجنة المشكلة من أعضاء مصلحة المطارات، ومطار مصراتة الدولي، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، لدراسة عرض بشأن إعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، حيث سلمت اللجان تقريرها النهائي حول العرض لرئيس المصلحة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والعرض على جهات الاختصاص للاعتماد.