استئناف المحادثات النووية في إسطنبول.. تهديدات أوروبية بعودة العقوبات

يجتمع وفد إيراني في إسطنبول اليوم الجمعة، مع مبعوثين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستئناف المحادثات المتعلقة ببرنامج طهران النووي، في ظل تهديدات الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

يأتي هذا الاجتماع الأول بين الطرفين منذ الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على مواقع نووية وعسكرية إيرانية في يونيو الماضي، والذي تسبب في توتر إقليمي كبير.

الدول الأوروبية الثلاث، التي وقعت إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين على الاتفاق النووي لعام 2015، تدعو إيران لاستئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مهددة بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي قبل انتهاء مهلة في أكتوبر المقبل.

في المقابل، تؤكد طهران أن اللجوء إلى هذه الآلية “غير قانوني”، معبرة عن تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهو أمر تصفه بـ”الفخر الوطني”، وتعلن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بداية يوليو الماضي.

ويظل التوتر كبيراً بين إيران والغرب حول مستوى تخصيب اليورانيوم، حيث تجاوزت طهران نسبة 60%، في حين يعتبرها الغرب خطاً أحمر، وتستمر إيران في نفي السعي لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها يهدف للأغراض المدنية فقط.

حاتمي: جيشنا أكثر جاهزية من أي وقت.. والعدو سيأخذ ذلك بالحسبان

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن القوات المسلحة الإيرانية “أكثر جاهزية من أي وقت مضى”، مشددًا على أن “العدو سيأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار جديًا بالتأكيد”.

وجاءت تصريحات حاتمي، اليوم الجمعة، على هامش مراسم أربعينية رئيس هيئة الأركان العامة الراحل محمد باقري، الذي قُتل في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت ومواقع عسكرية داخل إيران.

وقال حاتمي إن الفريق باقري “ترك بصمة خالدة في القوات المسلحة، وستظل أعماله لتعزيز قدرات الجيش والحرس الثوري محفورة في الأذهان دائمًا”، مشيرًا إلى أنه كان “مديرًا ومفكرًا ومبدعًا” في مجاله.

طهران: مفاوضات إسطنبول اختبار لواقعية أوروبا ومناسبة لنقل احتجاجاتنا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، أن الاجتماع المرتقب مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة يشكل “فرصة ثمينة لتصحيح وجهات نظرها واختبارًا لمدى واقعيتها تجاه القضية النووية الإيرانية”.

وفي تصريح نقلته وكالة “إرنا” اليوم الجمعة، أعرب بقائي عن أسف طهران إزاء ما وصفه بـ”المواقف المتحيزة للدول الأوروبية الثلاث تجاه العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران”، مؤكداً أن إيران احتجت مرارًا على هذه المواقف، وأن احتجاجاتها “ستُنقل رسميًا خلال اجتماع اليوم”، مع مطالبة الأوروبيين بتقديم توضيحات.

وكانت مصادر إيرانية قد كشفت في وقت سابق عن اتفاق مبدئي مع “الترويكا الأوروبية” على استئناف المفاوضات، فيما استمرت المشاورات بشأن الزمان والمكان قبل الاستقرار على إسطنبول كمقر للقاء.

وتُعد هذه الجولة تطورًا جديدًا في سياق المساعي الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، الذي شهد 5 جولات تفاوض غير مباشر بين طهران وواشنطن برعاية عُمانية، دون تحقيق اختراق يُذكر، في ظل استمرار الخلافات بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.

وتطالب الولايات المتحدة بوقف عمليات التخصيب وتفكيك بعض مكونات البرنامج النووي، بينما تصر طهران على أن التخصيب “حق قانوني” لها وفق معاهدة عدم الانتشار، وتشترط رفعًا شاملًا للعقوبات مقابل التوصل لأي اتفاق جديد، مع ضمانات أمريكية بعدم الانسحاب منه مجددًا.

يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في مايو 2018، بقرار أحادي من الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، ما دفع إيران إلى التراجع عن بعض التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.