استئناف المحادثات بين موسكو وأنقرة حول ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عن توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا.

وجاء في بيان الوزارة التركية، اليوم الاثنين: “سيزور وفدنا المشترك بين الوزارات برئاسة سادات أونال موسكو في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر لمناقشة الوضع في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا”.

وبحسب ما نقلته الصحف المحلية التركية، فإن الوفد سيضم أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وجهاز المخابرات الوطني.

من جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في وقت سابق، بأن المفاوضات مع تركيا بشأن الأزمة الليبية ستقام في العاصمة موسكو إما خلال الشهر الجاري أو سبتمبر القادم.

وفي الـ20 من الشهر الجاري، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الوضع في ليبيا، واتفقا على مواصلة المشاورات من أجل مساعدة وقف إطلاق النار وبدء الحوار.