استئناف المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بُعد

عقد وزير التعليم المُكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات والمراكز بالوزارة، لمناقشة وضع خطّة متكاملة لإعادة إحياء واستئناف المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني، ووسائط التعلم عن بُعد.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومدير مركز المناهج التعليمية، ومدير إدارة التخطيط، ومدير المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، وعدد من مهندسي مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وقدّم مدير مركز المعلومات خلال الاجتماع عرضاً فنّياً عن مراحل التعاقد والتنفيذ، والوضع الحالي للمشروع وتصور عام لإعادة تفعيل المشروع.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا من الجهات المعنية التابعة لوزارة التعليم وهي (مركز المعلومات والتوثيق المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، مركز المناهج التعليمية، مصلحة التفتيش التربوي، المركز الوطني للامتحانات، إدارة التخطيط والاستراتيجيات، مدير المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد).

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، ستعمل اللجنة العليا لرسم السياسات وتحديد خطة الوزارة في إعادة استئناف المشروع وفق جدول زمني محدد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنّية من الوحدات، تختص بتنفيذ الخطة المُعتمدة ومتابعة تنفيذ المشروع، ووضع كافة الحلول لكل المعوقات، والعراقيل والتحديات التي تواجه المشروع ليتم تفعيله بالشكل الذي يُلبي طموحات الوزارة في التوجه نحو رقمنة التعليم بليبيا.