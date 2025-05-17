استئناف امتحانات سنوات النقل في «حي الأندلس» وسط إجراءات تنظيمية مشددة

استأنفت مراقبة التربية والتعليم في بلدية حي الأندلس، صباح اليوم السبت 17 مايو 2025، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بعد توقف مؤقت فرضته الظروف الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقامت اللجنة المختصة بمتابعة سير الامتحانات في عدد من المدارس، حيث لوحظ انتظام العملية الامتحانية واستقرارها، وسط التزام إدارات المدارس والمعلمين بالإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات التعليمية على استكمال العام الدراسي بنجاح، رغم التحديات الأمنية الراهنة، مما يعكس إصرار المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب في هذه المرحلة المهمة.