استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي

استقبل ميناء الزاوية النفطي صباح اليوم الأحد الناقلة (Aegean Nobility) والتي شرعت فور رسوها على المرسى رقم 3 بشحن حمولتها المقدرة (630000) برميل من خام الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية، فإنه من المنتظر أن تنتهي الناقلة من شحن حمولتها صباح يوم غداً الاثنين.

يُشار إلى أن شركة الزاوية لتكرير النفط قامت بعملية صيانة جزئية للمرسى رقم 3 لضمان سير العمليات بميناء الزاوية النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية وضمن استعدادها لاستئناف تصدير النفط الخام من ميناءها لصالح شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية (Topping Unit )، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية 60000 ألف برميل يومياً (100٪).

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه من المنتظر تشغيل باقي الوحدات الصناعية ( (platforming Units، ووحدات معالجة تثبيت الناقثا، ووحدة إنتاج وقود الطيران، ووحدة إنتاج الإسفلت، فور استقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية (التوربينات البخارية).

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن أهم المنتجات النفطية والمتمثلة في الـــ(Gasoil, Fuel oil, Kerosene)، قد أصبحت الآن ضمن المواصفات، ويتم تحويلها إلى الخزانات المعدة لها.