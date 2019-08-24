استئناف جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد

كشفت تقارير صحفية عن وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى قاعة المحكمة على خلفية قضية الثراء الحرام التي تشمل اتهامات بالفساد.

حيث تستأنف اليوم جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.

هذا وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية كبيرة.

من جهتها وجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.

وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي.