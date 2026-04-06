استئناف جولة المسار الاقتصادي لـ«الحوار المُهيكل» في طرابلس

استأنف اليوم في طرابلس أعضاء المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل جولتهم الثالثة حضورياً. ويواصل المشاركون على مدى الأيام الأربعة المقبلة مناقشاتهم المتعمقة حول السياسة الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الاقتصادي.

كما سيباشر الفريق بصياغة وثيقة مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ، تتضمن توصيات اقتصادية محددة ليتم إدراجها في التقرير النهائي للحوار المُهيكل المقرر صدوره في يونيو 2026.

ويُعد المسار الاقتصادي أحد المسارات الرئيسة في الحوار المُهيكل، ويهدف إلى وضع أسس سياسات اقتصادية مستدامة تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.

ويشمل النقاش تقديم حلول عملية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب وضع توصيات قابلة للتنفيذ تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، بحيث تساهم في إعداد تقرير نهائي متكامل يقدّم رؤية واضحة لمسار التنمية الاقتصادية.