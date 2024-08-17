استئناف ضخ النفط عبر خط «الزقوط – السدرة»

استأنفت شركة الواحة للنفط، ضخ النفط من خط (الزقوط – السدرة)، بعد إخماد الحريق الذي شبّ فيه.
وبحسب مؤسسة النفط، “أنجزت كل أعمال الصيانة واستبدال الأنابيب وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان سلامة عمليات الضخ نحو ميناء السدرة، ومن المتوقع عودة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية خلال الساعات القادمة”.
هذا وأخمدت فرق الإطفاء التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركات (الواحة، الهروج، رأس لانوف، سرت)، قبل أيام، حريقا شبّ بخط نقل النفط (الزقوط – السدرة) التابع لشركة الواحة.
بعد صيانته.. استئناف ضخ النفط عبر خط الزقوط ـ السدرة، وعودة الإنتاج لمعدلاته خلال ساعات استأنفت شركة الواحة للنفط،…تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤
قام صباح يوم الاربعاء الموافق 14 اغسطس 2024م ، كلا من السيدين : مسعود سليمان و أحمد عبدالله عمار عضوي المؤسسة الوطنية للنفط برفقة السيد : أحمد المجبري عضو لجنة الادارة وعدد من مدراء الادرات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة بزيارة تفقدية لخط ( الزقوط – السدرة) والذي نشب فيه حريق ، وذلك للوقوف علي الاجراءات التي تم اتخاذها ، وأعمال الصيانة التي تمت من جميع الفرق العاملة في الموقع . حيث أكدوا علي ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة التي يتم اتخاذها أثناء عمليات الصيانة في مختلف مواقع العمل . كما وأثنوا علي الجهود المبذولة والتحلى بروح الفريق بين جميع الشركات التابعة للمؤسسة والتي تنادت لمد يد العون منذ اللحظات الأولي لنشوب الحريق والسيطرة عليه في زمن قياسي .تم النشر بواسطة شركة الواحة للنفط WOC في الخميس، ١٥ أغسطس ٢٠٢٤
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