استئناف ضخ النفط عبر خط «الزقوط – السدرة»

قام صباح يوم الاربعاء الموافق 14 اغسطس 2024م ، كلا من السيدين : مسعود سليمان و أحمد عبدالله عمار عضوي المؤسسة الوطنية للنفط برفقة السيد : أحمد المجبري عضو لجنة الادارة وعدد من مدراء الادرات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة بزيارة تفقدية لخط ( الزقوط – السدرة) والذي نشب فيه حريق ، وذلك للوقوف علي الاجراءات التي تم اتخاذها ، وأعمال الصيانة التي تمت من جميع الفرق العاملة في الموقع . حيث أكدوا علي ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة التي يتم اتخاذها أثناء عمليات الصيانة في مختلف مواقع العمل . كما وأثنوا علي الجهود المبذولة والتحلى بروح الفريق بين جميع الشركات التابعة للمؤسسة والتي تنادت لمد يد العون منذ اللحظات الأولي لنشوب الحريق والسيطرة عليه في زمن قياسي .