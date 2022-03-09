استئناف طرابلس تُؤجل النظر في قضية مذبحة أبوسليم إلى ابريل القادم

أجّلت محكمة استئناف طرابلس النظر في قضية مذبحة سجن ابوسليم إلى جلسة 13 ابريل القادم بناء على طلب محامي المتهمين.

وقال المستشار القانوني لرابطة أهالي ضحايا أبوسليم مصطفى المجذوب إنّ الدائرة الجنائية الاولي بمحكمة استئناف طرابلس عقدت اليوم في قاعدة معيتقية جلسة للنظر في قضية ضحايا مذبحة ابوسليم.

واوضح المجذوب في تصريح صحفي أنّ المتهمان الرئيسيان في قضية مذبحة سجن ابوسليم، عبدالله السنوسي وعبدالله منصور، حضرو الجلسة اليوم رفقة محاميهم.

ويتهم عبدالله السنوسي، وعبدالله منصور بالوقوف وراء حادثة مذبحة سجن أبوسليم عام 1996 والذي راح ضحيتها 1269 سجين سياسي.