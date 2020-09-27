استئناف عمليات الإنتاج بحقل الحمادة النفطي

أعلنت شركة “الخليج” العربي للنفط، أمس السبت، تشغيل واستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي التابع للشركة.

وقالت الشركة، في بيان لها السبت، أن تشغيل واستئناف الإنتاج بدأ يوم الجمعة، موضحةً أن قرار استئناف التشغيل بالحقل جاء بعد رفع القوة القاهرة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والموانئ النفطية الأيام الماضية، وبناء على التوجيهات الصادرة من قِبل رئيس لجنة الإدارة للشركة ولجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للإستعداد والتجهيز للبدء في إستئناف العمليات الإنتاجية.

ويتكون حقل الحمادة الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس، من مجموعة من الحقول وهي: م.ن 8 و م.ن 5 و م.ن 7 بالإضافة إلى محطة الزاوية لاستقبال الزيت.

ويتم ضخ إنتاج الحقل عبر خط قطره 18 بوصة وطوله 387 كيلومتر إلى مصفاة الزاوية.

بنــــاء على التوجيهات الصادرة من قبل السيد/محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط ولجميع الإدارات… Gepostet von ‎شركة الخليج العربي للنفط – الصفحة المعتمدة‎ am Samstag, 26. September 2020