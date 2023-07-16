استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقلي الشرارة والفيل

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، مساء السبت، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقل الشرارة الذي تُديره شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية وحقل الفيل الذي تُديره شركة “مليته” للنفط والغاز والذي أوقفت فيهما عمليات الإنتاج منذ يومين.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إطلاق سراح وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقا فرج بومطاري والذي تعرض للاعتقال في العاصمة طرابلس قبل أيام.

وأفادت مصادر إعلامية لـ”عين ليبيا”، بإطلاق سراح بومطاري حيث قامت النيابة العامة بتسليمه إلى ذويه.

وعلى إثر ذلك، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون صدور التعليمات ببدء تشغيل حقلي الفيل والشرارة.

وفي سياقٍ ذي صلة، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر نفطية قولها، إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي سيعود إلى طبيعته اعتباراً من صباح الأحد.

وأعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل على خلفية احتجاز وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقا فرج بومطاري.

كماأعلنت مجموعة من قبيلة ازوية في بيان لها، إغلاق حقل الفيل النفطي، مطالبين على لسان رئيس المجلس الأعلى للقبيلة السنوسي الحليق بالإفراج الفوري عن ابنهم “بومطاري”.