استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة غدا الأحد

قالت مصادر أمنية مصرية اليوم السبت، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة غدا الأحد.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز، أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وأوضحت المصادر، أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

وفي وقت سابق، السبت، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مصرية قولها إنه “من المنتظر أن يصل وفد إسرائيلي خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة في إطار المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار”.

وبحسب التقرير فإن الوفد الإسرائيلي سيعرض أسماء المعتقلين الذين ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم وسيطالب بالحصول على قائمة المختطفين الذين ستشملهم الصفقة.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، السبت، إن السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا، قال المالكي إن السلطة الفلسطينية ستكون “السلطة الشرعية الوحيدة” لإدارة غزة بعد الحرب.