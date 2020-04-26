استبدال الصمام العاطل بآبار مياه النهر الصناعي

من المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها يوم الاثنين. [النهر الصناعي]

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، باستكمال أعمال استبدال الصمام العاطل بشكل مفاجئ بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة بموقع الشويرف.

وأفادت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الصمام أصبح من اللازم استبداله حرصاً على سلامة محطة التحكم بالتدفق من أعطال جسيمة يصعب صيانتها وخفض معدل تدفق المياه إلى 50% حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها ولولا كثرة التوصيلات غير قانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف احتياج مدينة طرابلس من المياه، بحسب الإدارة.

هذا وقد باشرت فرق التشغيل زيادة معدل التدفق ومن المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم غد الاثنين.

وأكدت إدارة المنظومة وكافة الكوادر الفنية على الحرص على استمرار تدفق المياه إلى أغلب المدن بالمنطقة الغربية وتسعى جاهدة إلى كل الخيارات والحلول المتاحة لهذه الغاية في ظل ظروف أمنية سيئة وصراعات مسلحة واعتداءات مستمرة كانت لها الدور الرئيسي في انقطاع المياه عن المدن وتوقف أعمال الصيانة المجدولة للمضخات الغاطسة بالآبار وصمامات التحكم بالتدفق لتُشكل عجز بالإمداد المائي وتهالك بالصمامات مما أربك سير العمليات التشغيلية وجعلها في وضع حرج جداً، وفقاً لجهاز النهر الصناعي.



أعمال صيانة فيديو يوضح أعمال إستبدال صمام التحكم. Gepostet von ‎جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة‎ am Sonntag, 26. April 2020

أعمال صيانة فيديو رقم (2) يوضح أعمال إستبدال صمام التحكم بالتدفق. Gepostet von ‎جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة‎ am Sonntag, 26. April 2020

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