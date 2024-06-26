استبدال محطة الليثي بأخرى جديدة وطاقة أعلى

أعلنت اللجنة المكلفة بمعالجة مختنقات قطاع الكهرباء بالحكومة التابعة لمجلس النواب، الانتهاء من استبدال محطة الليثي بأخرى جديدة عالية القدرة.

وقالت الحكومة عبر صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء، قامت فرق الصيانة بوزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء باستبدال محطة الليثي المتهالكة بقدرة (نصف ميجا وات) بواحدة جديدة بقدرة (واحد ميجا وات) بكافة ملحقاتها ، وذلك استجابة للزيادة في الطلب على الكهرباء.

وحسب البيان، الغرض من المحطة تغطية كافة أحياء ومربعات منطقة الليثي السكنية، حيث تمكنت الفرق التشغيلية من استبدال المحطة القديمة بالجديدة بنجاح تام، وذلك للتخفيف من عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة.

يشار إلى أن اللجنة تعمل على مدار الساعة في توفير كافة قطع الغيار والمحطات والمحولات والنواقص، التي تحتاجها الأطقم الفنية، لإتمام عملها بالشكل الأمثل.