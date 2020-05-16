استبدال محول قديم بمنطقة سوق الجمعة تعرض للعطل بسبب القذائف العشوائية

قامت الفرق الفنية بدائرة توزيع سوق الجمعة، اليوم السبت، باستبدال محول سعة 1000 KVA ميجا بعد أن تعرض المحول القديم للتعطل بشكل نهائي يوم أمس نتيجة لسقوط قذائف عشوائية بمحطة 11 كيلو فولت بمخازن الدقيق.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن تعطل المحول القديم أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

ولفتت بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الشركة العامة للكهرباء، بحسب منشور الشركة.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية أنهت أعمال الصيانة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بهدف إرجاع التيار الكهربائي لتلك المنطقة.

#في اطار الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الشركة العامة للكهرباء ، قامت الفرق الفنية بدائرة توزيع سوق الجمعة ظهر اليوم… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Samstag, 16. Mai 2020

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