استثمارات بمليارات الدولارات بين مصر والإمارات!

وقعت مصر والإمارات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون البلدين في مجال البترول.

وتتضمن المذكرة، “إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية في مصر من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وإنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار”.

وقال موقع بوابة “الأهرام”، “إن توقيع مذكرة التفاهم تم في مقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، حيث تهدف تلك الخطوة للاستفادة من المنظومة المتكاملة في منطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط”.

وأضافت “الأهرام”، “إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية”.

وأضاف الموقع: “تشمل مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المصرية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية.”

وقال: “من بين أهداف تلك المذكرة إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول في منطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات”.

هذا و”شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية”.