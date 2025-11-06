استجابةً لمبادرة دولية.. «الدعم السريع» تعلن قبول هدنة إنسانية في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح الرباعية الدولية بشأن هدنة إنسانية في السودان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني ومعالجة الآثار الكارثية للحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأوضحت القوات في بيان الخميس أن المقترح المطروح من قبل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لجميع السودانيين، وتعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاع.

وأكد البيان تطلع قوات الدعم السريع إلى البدء في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات ووضع المبادئ الأساسية للمسار السياسي في السودان، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

كما أعربت القوات عن امتنانها للجهود المكثفة التي تبذلها دول الرباعية بقيادة الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب، في وقت تتواصل فيه المواجهات العنيفة بين الجيش والدعم السريع وسط تمسك الجيش بالخيار العسكري رغم الدعوات الدولية لوقف القتال.