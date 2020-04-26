استجابة تامة لمصابي كورونا للعلاج بالكلوروكين في الجزائر

الكلوروكين الحالات التي خضعت لهذا العلاج أثبتت استجابة “تامة” [انترنت]

كشف استخدام برتوكول علاج جديد لمرضى فيروس كورونا المستجد بدواء الكلوروكين، في الجزائر، عن استجابة “تامة” لهذا النوع من العلاج، حسب ما نقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية، السبت.

وأكد محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية ببوفاريك، البليدة، أنه تم منذ 23 مارس 2020، شفاء أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 على مستوى هذه المؤسسة، عقب خضوعها للعلاج سواء بـ”الكلوروكين”، أو في حالات أخرى بـ”المضادات الفيروسية”.

وأوضح يوسفي أن نسبة 90 بالمئة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج ثبت “استجابتها التامة لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفق ما دلت التحاليل المخبرية على تعافيها تماما من الفيروس”.

وأشار يوسفي إلى أنه تم إعفاء عدد من الحالات من العلاج بالكلوروكين، منها الحالات التي تعاني من أمراض القلب، أو التي ثبت عدم قابليتها لهذا العلاج نتيجة تعرضها لمضاعفات جانبية، إذ خضعت للعلاج بالمضادات الفيروسية التي تستعمل في علاج فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز).

كما كشف المدير العام لمعهد الصحة العمومية، إلياس رحال، أن بروتوكول العلاج بالكلوروكين “قد أثبت نجاعته لدى معظم الحالات”.

وقال عبد الحكيم بوزيد المدير العام لمصنع “سي بي س فارما” الجزائري للأدوية، إن السلطات الصحية تتوقع استلام المادة الأولية لتصنيع عقار “كلوروكين” خلال الأيام المقبلة، كمرحلة أولى قد يتم إنتاج نحو 460 ألف علبة خلال شهر مايو القادم، وأن 300 ألف علبة أخرى ستنتج خلال شهري يوليو وأغسطس، لتتجاوز الكمية المنتجة 700 ألف علبة.

الحالات التي خضعت للبرتوكول الجديد المضاد لكورونا، والذي يعتمد على دواء “كلوروكين”، أثبتت استجابة “تامة” لهذا النوع من العلاج.

وقد أكدت الجزائر أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 47 ولاية، مؤكدا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1479، من بينها 71 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 65 بالمئة من حالات الوفاة تخص الفئة العمرية 65 سنة، فما فوق.

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