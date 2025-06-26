استجابة سريعة لأزمة الطاقة.. مصر تدير نقص الغاز بوقف التصدير والصيف بدون تقنين

قررت السلطات المصرية استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك، بعد توقف استمر أيامًا جراء تعليق إسرائيل لإمداداتها، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الحيوية بالتزامن مع زيادة تدريجية في الواردات من حقل “ليفياثان”.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، تبلغ كمية الغاز المعاد ضخها حاليًا نحو 780 مليون قدم مكعب يوميًا، أي ما يعادل 78% من المعدل الطبيعي البالغ مليار قدم مكعب، وتشمل القطاعات المستفيدة صناعة الأسمدة والميثانول والحديد، بينما تقدر احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأوقفت مصر في المقابل تصدير الغاز إلى الأردن، الذي كان يتلقى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا، في ظل توجه القاهرة لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي بعد اضطراب الإمدادات الإسرائيلية بسبب التوترات الإقليمية.

وفي تطور آخر، أعلنت شركة “البرلس للغاز” بدء الإنتاج من البئر التنموي “سيينا دي إي” في منطقة غرب دلتا النيل البحرية قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام، بإنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن المرحلة الحادية عشرة لتطوير الحقل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بإضافة 130 مليون قدم مكعب يوميًا عند اكتمال الحفر في الآبار الأخرى.

مدبولي: لا انقطاعات للكهرباء هذا الصيف

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الصيف الجاري سيكون خاليًا من انقطاعات التيار الكهربائي، مع استمرار خطة ترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وأشار إلى دخول ثلاث سفن تغويز للخدمة مطلع يوليو لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز.

كما شدد مدبولي على استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات المالية، لافتًا إلى أن موارد النقد الأجنبي المحلية خلال مايو كانت كافية لتغطية التزامات الدولة دون الاعتماد على “الأموال الساخنة”.

زيادة مرتقبة في المعاشات

في سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ويشمل القرار المعاشات الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية، على ألا تتجاوز الزيادة 15% من الحد الأقصى للأجر التأميني.