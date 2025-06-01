استجابة فورية وتمركز ثابت.. الأصابعة تراقب الوضع الميداني عن كثب

أعلنت بلدية الأصابعة، عبر نشرتها اليومية، تسجيل حالة حريق واحدة اليوم في منزل سبق وأن تكررت فيه حوادث الحريق خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب بيانات غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية.

وأشارت البلدية إلى وجود حرائق بسيطة أخرى تمت السيطرة عليها من قبل المواطنين دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء، في حين لم تُسجل أي أضرار جسيمة تُذكر.

وفي السياق الميداني، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين، هما: قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، نقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز في إطار تعزيز الجاهزية والاستجابة الفورية لأي طارئ قد يطرأ في نطاق البلدية، وذلك ضمن خطة الطوارئ المُعتمدة من قبل لجنة الأزمة.

وختمت النشرة بالدعاء بالسلامة لجميع المواطنين، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية من قبل الجهات المختصة.