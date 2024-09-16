استجابة لتوجيهات الدبيبة.. قوافل المساعدات تصل إلى سبها

بدأ، الأحد، وصول قوافل المساعدات إلى المناطق المتضررة بسبب الفيضانات في سبها والشاطي، وستتم عمليات توزيع المساعدات العنينة على الأسر المتضررة، تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وصدرت مجموعة من التعليمات للوزارات المعنية بضرورة الاستجابة السريعة واتخاذ التدابير اللازمة وتقديم الدعم للمواطنين كل وفق اختصاصه لمساندة المناطق الجنوبية المتضررة من السيول والفيضانات، منها، وزارة الحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والصحة.

وشدد رئيس الفريق الحكومي للطوارىء والاستجابة السريعة بدر الدين التومي على الجهات المعنية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتقديم الدعم للمواطنين كل وفق اختصاصه، لمساندة المناطق الجنوبية المتضررة من السيول والفيضانات.

كما اتخذت وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات في مدينة سبها ، منها، رفع حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية، نقل الحالات الخطيرة إلى طرابلس، تقديم المساعدات للمواطنين، إضافة لتشكيل غرفة طوارئ في بلديات المنطقة الجنوبية، تسخير كل الإمكانيات لمساعدة المتضررين، حصر الأضرار وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية.

وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر تعليماتها لوكلاء الوزارة وصندوق التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي ومركز الدراسات الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للحد من آثار الفيضانات وتقديم الإمكانيات والمساعدات العينية للأسر.

كما شكّل فرع الشؤون الاجتماعية في سبها، فريقًا لحصر الإضرار الناتجة عن الأمطار، وتكون مهمته حصر الأضرار التي لحقت بأملاك المواطنين جراء هطول الأمطار في المدينة ومدن ومناطق الجنوب الغربي، من أجل تقديم المساعدات للأسر.