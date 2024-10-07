استحداث نظام متطور لأحد آبار النفط في حقل النافورة

نجحت شركة الخليج العربي للنفط، “بتحويل البئر (G224) بحقل النافورة من العمل وفق نظام الرفع الصناعي بالغاز إلى العمل بالنظام (sucker rod) المتطور”.

وبحسب مؤسسة النفط، “يبلغ عمق البئر 10000 قدم، فيما تبلغ مضخته 6000 قدم وهو عمق لم يُسجل سابقاً في أيّ حقل نفطي في ليبيا، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبئر إلى حوالي 600 برميل من النفط الخام يومياً”.

يذكر أن هذه العملية جاءت تنفيذاً للخطط الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة بغية زيادة القدرة الإنتاجية للحقول النفطية الليبية.