استحسان كبير للعرض الأول لمسرحية «صوت الصمت»

قدم المسرح الوطني مصراتة العرض الأول لمسرحية “صوت الصمت” الذي جاء بالتعاون مع مركز الأمل لتعليم وتأهيل الصم مصراتة.

ولاقى العرض الأول والخاص للمسرحية استحسان الحضور المكثف للمسرحية والتي جاءت تحت شعار “المسرح للجميع وبالجميع” الذي يرفعه المسرح الوطني بمصراتة.

وشارك في هذه المسرحية بعض من فاقدي النطق والسمع، وهم صناع هذا العمل كممثلين رئيسيين.

وجاء في تقديم فريق العمل للمسرحية: “صوت الصمت، هي ذاك الحديث الصاخب لحظات السكوت، التي يعيشها كل البشر مع ذواتهم.. هي أكثر لحظات الحديث صدقا، وحقيقة، وأمانة، وصراحة، لكل البشرية.. هي مساحة يغيب فيها الكذب، والنفاق، والرياء، والخيانة، والخداع، والغش.. صوت الصمت، قصة يرويها من لم يسمع يوما حرفا، ولا نطلق كلمة قط في حياته”.

والمسرحية من تأليف عبد الوهاب الحداد وإخراج أنور التير، ومن بطولة مصطفى رهيط، معتز العريق، أيمن صويد، محمود أبوفناس، مصطفى طنقور، وتامر عظام.

قسما بالله الحمد لله اليوم كان العرض الأول لمسرحية (صوت الصمت) 👇👇👇👇👇👇👇👇 جاءت تحت شعار "للجميع وبالجميع" الذي يرفعه… تم النشر بواسطة ‏المسرح الوطني مصراتة‏ في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤