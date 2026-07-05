استحواذ جديد يُعزّز نفوذ محفظة ليبيا أفريقيا في أسواق الطاقة

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، باتريك بويانيه، سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في قطاعي النفط والغاز.

وجاء اللقاء على هامش مراسم توقيع اتفاقية استحواذ شركة «أولى إنرجي القابضة»، المملوكة بالكامل لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، على أصول «توتال إنرجيز» في جمهورية إثيوبيا، في خطوة تعكس توسع استثمارات المحفظة وتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية.

وتناول الاجتماع فرص تطوير التعاون بين ليبيا و«توتال إنرجيز»، وبحث مجالات جديدة للشراكة والاستثمار في قطاع الطاقة، بما يدعم جهود تطوير القطاع ويعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع التعاون مع الشركات الدولية.

ويمثل استحواذ «أولى إنرجي» على أصول الشركة الفرنسية في إثيوبيا محطة جديدة في مسار محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تعمل على إدارة وتطوير استثمارات ليبية استراتيجية في عدد من القطاعات والأسواق، وتعزيز العوائد والقيمة طويلة الأجل لأصولها واستثماراتها.

وتُعد «أولى إنرجي» إحدى أبرز الشركات التابعة للمحفظة في قطاع الطاقة، وتتمتع بحضور واسع في عدد من الأسواق الأفريقية، من خلال أنشطة تشمل توزيع وتسويق الوقود، وتشغيل شبكات محطات الخدمة، وتزويد قطاع الطيران بالوقود، إلى جانب إنتاج وتسويق زيوت التشحيم.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة «أولى إنرجي»، أبو زيد سالم، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركتين.