استخبارات الحرس الثوري الإيراني: يجب تصفية نتنياهو

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن ضرورة “تصفية” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محملة إياه مسؤولية الحرب على غزة والعمليات العسكرية ضد إيران.

وجاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، حيث اعتبرت الاستخبارات أن تصفية نتنياهو هي الطريق الوحيد لحل النزاع، مشيرة إلى دور نتنياهو في تأجيج الحرب الإقليمية.

وكانت شائعات قد ترددت مؤخرًا عن مقتل نتنياهو، خاصة مع غيابه لعدة أيام عن الظهور الإعلامي ونشر مقاطع يُعتقد أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، لكنه ظهر لاحقًا في فيديو نفى فيه هذه الادعاءات، مؤكداً أنه بخير.

الحرس الثوري: 4 عمليات ناجحة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ 4 عمليات “ناجحة وخاطفة” عبر القوة البحرية، استهدفت أهدافًا أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، ضمن ما وصفته بالموجة الـ87 من عمليات “الوعد الصادق 4”.

وجاء في البيان أن العمليات استهدفت:

*تدمير مركز قيادة وسيطرة سري خارج قاعدة “منهاد” بالإمارات، كان يضم أكثر من 200 ضابط أمريكي متوسط المستوى.

*إصابة دقيقة لمقر إقامة سري لقادة الأسطول الخامس الأمريكي خارج البحرين باستخدام طائرات مسيرة.

*استهداف سفينة حاويات إسرائيلية باسم “express room” ترفع علم دولة ثالثة.

*إصابة رادار إنذار جوي مخصص لتوجيه مقاتلات F-16 على سواحل الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وفي المقابل، أعلنت دفاعات الإمارات والبحرين والسعودية اعتراض عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار جهودها الدفاعية المستمرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

طهران: الحرب لم تبدأ من جانبنا ونحن لا نخاف الموت

أكد السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن إيران لم تبدأ الحرب الحالية، مشدداً على أن الثورة الإسلامية قامت للحفاظ على استقلال البلاد، وأن الشعب الإيراني دفع ثمناً باهظاً خلال 47 عامًا للحفاظ على هذا الاستقلال.

وقال جلالي في مقابلة على قناة روسيا اليوم: “الحرب الحالية هي حرب إرادات، وتنتهي فقط عندما نتأكد من إمكانية تحقيق سلام مستدام. التوقف عن إطلاق النار مع بقاء المنطقة تحت خطر الحرب لن ينفع أحدًا.”

وأضاف أن إيران لا تخاف الموت ولا الاستسلام، وأن أي اعتقاد بأن قتل المزيد من الإيرانيين سيؤدي لتراجعهم هو وهم، بل العكس يزيدهم وعياً وغضباً.

وشدد كاظم جلالي على أن إيران استهدفت القواعد الأمريكية وليس دول الجوار، وأن حق الدفاع عن النفس مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، داعياً الدول العربية للتعاون من أجل الأمن الإقليمي.

موقف روسي ودولي

أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اجتماعاً عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الخليج لمناقشة التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة، داعياً إلى وقف فوري للأعمال القتالية وتغليب الحلول الدبلوماسية، محذراً من أن اللجوء للحلول العسكرية “لا يولد حلولاً بل أزمات جديدة”.

الولايات المتحدة تبحث صواريخ أرخص لاعتراض المسيّرات الإيرانية

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن البنتاغون يعمل على تطوير صواريخ اعتراضية أرخص لمواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، بعد أن أظهرت الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا محدودية مخزون الصواريخ الاعتراضية عالية الدقة وغالية الثمن.

ووفق الصحيفة، التكلفة الحالية لصاروخ اعتراضي تتجاوز مليون دولار، بينما تعمل شركات ناشئة على تطوير صواريخ تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف دولار.

والهدف هو مواجهة الهجمات المسيرة الإيرانية بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل، مع إمكانية إنتاجها بسرعة باستخدام مكونات مدنية وأتمتة وطباعة ثلاثية الأبعاد.

وكان أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، احترام بلاده للسعودية ودول الجوار، داعياً إلى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. وقال: “عملياتنا موجهة ضد المعتدين الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين، ولا يستطيعون توفير أي أمن”.