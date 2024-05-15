استخدام أجهزة تكشف «عمليات الغش» خلال امتحانات الشهادة الثانوية

أعلن مُدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة أحمد مسعود، عن “استخدام أجهزة للكشف عن الهواتف وأجهزة أخرى قد تُستخدم في الغشّ خلال امتحانات التعليم الثانوي”.

وقال مسعود: “سيتم الكشف عن الأجهزة المحمولة عِند دخول الطلاب لِبوابات مقار اللجان الاِمتحانات، خلال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي التي ستنطلق في الثاني من الشهر المُقبل، للتأكّد من عدم اصطحاب الطلاب للأشياء المحظور إدخالها إلى مقار لجان الامتحان”.

وحثّ مسعود لجان الإشراف والملاحظين على “ضرورة تنبيه الطلاب، والمراقبين بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف، ووسائل الاتّصال داخل قاعات الامتحان وفي الممرّات، مؤكدًا أن المُخالفين سيكونون عرضة للمساءلة القانونية”.

يشار إلى أن المادة 106 من لائحة تنظيم شؤون التّربية والتّعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لسنة 2022 م، حظرت على التلميذ أو الطالب اصطحاب الكتب ومذكّرات المنهج الخاصة بالمادة المُمتحن فِيها، كالهاتف النقال، وآلات التسجيل، أو أيّةِ وسيلة أخرى ترى لجنة الإشراف أنها تُساعد على الغِش داخل مقر لجنة تأدية الاِمتحان.