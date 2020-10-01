استخدام تكنولوجيا حديثة لمكافحة الجريمة في موريتانيا

أفاد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، بأن وزارته ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في المجال الأمني على مستوى العاصمة نواكشوط.

ونقل موقع “صحراء ميديا” عن الوزير قوله، في مؤتمر صحفي حكومي أسبوعي: “سيتم مراقبة الأسواق بالكاميرا قبل أن تنقل التجربة إلى ولايات الداخل، وذلك ضمن استراتيجية مكافحة الجريمة”.

وأضاف: “الوضع الأمني تحسن كثيرا في الأشهر الـ7 الأخيرة، والتي شهدت تراجعا كبيرا في معدلات الجريمة، عقب إنشاء مركز جديد للعمليات في نواكشوط”.

من جهته، قال عمدة بلدية تفرغ زينه الطالب ولد المحجوب، إن “البلدية ستبدأ تثبيت كاميرات مراقبة في وسط العاصمة نواكشوط، بهدف مكافحة الجريمة”.

وأشار إلى أن “وضع الكاميرات في الشوارع الرئيسية بات أمرا ملحا”.

وأكد أنها “ستساعد في وضع حد للفوضى وسط العاصمة”.