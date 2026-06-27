استخدام وسيلة «لا تخطر على البال».. إحباط محاولة تهريب صادمة للمخدرات في صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة – قسم البحث الجنائي أن عناصر التمركز الأمني عند المدخل الشرقي للمدينة أوقفوا امرأة وافدة أثناء عبورها صبراتة، وذلك لعدم حيازتها وثائق ثبوتية، قبل أن يتم إحالتها إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق.

وبحسب ما ورد في البيان الأمني، وخلال مباشرة الاستدلالات معها، جرى ضبط كمية من الحبوب المخدرة كانت بحوزتها، حيث أفادت المديرية أنها تعمدت إخفاءها داخل حفاظة طفل كان برفقتها أثناء عملية التفتيش.

وأضافت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإيداعها الحجز ريثما تستكمل التحقيقات، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ضبط المخالفات والحد من عمليات التهريب أو حيازة المواد المخدرة داخل نطاق المدينة.

وتشير الواقعة، بحسب ما تعكسه بيانات الأجهزة الأمنية، إلى تشديد الإجراءات على المداخل الرئيسية لصبراتة، خصوصاً تجاه الحالات غير النظامية أو المشتبه بها، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الأمن العام ومراقبة الحركة داخل المدينة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية تنفيذ عمليات تفتيش واستيقاف دورية على الطرق الرئيسية، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب المواد المخدرة ومحاولات إخفائها بطرق غير تقليدية.