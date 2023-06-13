استخراج جثتين مجهولتي الهوية من مقبرة الفتايح بدرنة

توجه فريق من إدارة البحث عن الرفات وفريق مختص بأخذ العينات من أهالي المفقودين بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى مدينة درنة، وذلك بناء على كتاب المحامي العام بنغازي.

وقامت فرق إدارة البحث عن الرفات فور وصولها، باستخراج جثتين مجهولتي الهوية من مقبرة الفتايح بالمدينة، وأخذ عينات من هذه الجثث لمطابقتها عبر تحليل الحمض النووي DNA.

من جانبه قام الفريق المختص بأخذ العينات من أهالي المفقودين بأخذ 68 عينة من 18 عائلة من عائلات المفقودين الموجودة بالمدينة لمطابقتها عبر تحليل الحمض النووي DNA.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين مواصلة الفرق المختصة بالهيئة عملها وأخذ كافة العينات من المستهدفين وفقاً لصلة القرابة للمفقودين، لتحليلها ومطابقة نتائج DNA, للتعرف على الضحايا.